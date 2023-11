Situation des enseignants (décisionnaires): « Les inégalités seront réparées par le chef de l’Etat dans les prochains jours », informe le ministre Gallo Bâ

Pour la résolution des inégalités dans la prise en compte des enseignants ( décisionnaires), le ministre de la fonction publique rassure les parlementaires qui se sont exprimés sur la question. « Il y a une inégalité certes, mais que le Président compte réparer dans les prochains jours. Il faut savoir que les enseignants (décisionnaires) seront bien pris en compte » rassure le ministre Gallo Bâ, en évoquant la modernisation du secteur de la fonction publique qui ne compte plus se limiter dans le cadre emploi simplement, mais plus largement dans la diversification. « On a besoin d’avoir de nouvelles méthodes de travail dans l’administration » a soutenu le ministre.