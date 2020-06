Situation des enfants de la rue : 5.000 retirés, 3.000 retournés auprès de leurs familles...

Ce 15 juin, a été célébrée la journée mondiale de l'enfant africain. Pour cette 30 ème édition, le ministère de la femme de la famille, du genre et de la Petite enfance a tenue un forum autour du thème : "Accès à la justice des enfants en situation de rue".



Pour la campagne de retrait des enfants de la rue qui avait été entamée, Mame Ngor Diouf, le Secrétaire Général du ministère informe que 5000 enfants sont depuis lors retirés de la rue et 3000 d'entre eux ont été retournés dans leurs familles respectives.

En outre, dans les départements de Mbour et de Thiès, il sera débutée la stabilisation de 300 enfants et le retour volontaire de plus de 45 maîtres coraniques et daaras.



Le secrétaire général du ministère de la femme de la famille, du genre et de la Petite enfance de poursuivre que, tous ces enfants en situation de rue une fois retirés vont bénéficier de meilleures conditions de vie et une réinsertion sociale. Cependant, Ndèye Abibatou Youm, la directrice de l'éducation surveillée et de la protection sociale, insistera sur la pérennisation de ces actions pour que définitivement les enfants retrouvent de meilleures conditions de vie.