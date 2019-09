Situation des dockers au Port de Dakar : La Direction Générale apporte des précisions

Une partie des dockers appartenant à un des deux bureaux d’embauche agréés et implantés au Port Autonome de Dakar a fait une sortie ce lundi 9 septembre 2019 sur une radio de la place pour réclamer des mois d’arriérés de salaire. Ainsi, elle interpelle la Direction générale du Port pour trouver une issue heureuse à leur situation difficile.

L’Autorité portuaire tient à préciser que les travailleurs des bureaux agrées ne sont pas des salariés du Port Autonome de Dakar.

Les bureaux d’embauche qui sont leurs employeurs sont institués par Décret 94 814 du 30 juillet 2014 et ont signé des cahiers de charges avec le Port Autonome de Dakar pour leur implantation sur le domaine portuaire.

La direction générale reste cependant sensible à leur situation et souhaite qu’une solution idoine soit trouvée avec leur employeur dans les meilleurs délais.



La Direction Générale du Port Autonome de Dakar