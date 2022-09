Situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali : les Chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo attendus à Bamako.

Réunis en Sommet extraordinaire à New-York, les chefs d’État de la Cedeao n’ont pas prononcé de nouvelles sanctions contre le régime d’Assimi Goïta. Mais la Cedeao a, pour la première fois, demandé à Bamako « la libération immédiate et sans condition » des militaires retenus depuis plus de deux mois.



La Conférence a examiné le mémorandum présenté par le Président de la Commission de la Cedeao sur les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Suite à des discussions approfondies, les Chefs d’État et de Gouvernement ont pris d’importantes décisions. En effet, après avoir salué les initiatives diplomatiques entreprises par plusieurs Chefs d’État de la Cedeao et qui ont conduit à la libération le 3 septembre 2022, de trois femmes soldats ivoiriennes, l’organisation sous régionale, « condamne avec fermeté, l’incarcération continue des soldats ivoiriens ; dénonce le chantage exercé par les autorités maliennes dans cette affaire et demande la libération sans condition des 46 soldats détenus au Mali ».



En outre, la conférence a décidé de l’envoi, incessamment d’une mission de Haut niveau composée des Chefs d’État du Ghana, du Sénégal et du Togo à l’effet de la libération des soldats ivoiriens.