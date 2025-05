Situation de la presse au Sénégal : RSF prône des réformes avec plus de concertations

Dans le rapport d’étude de Reporters Sans Frontières (RSF), le Sénégal se classe à la 74e place. Contrairement à l’année précédente, en 2025, des points ont été gagnés : « Les autorités ont lancé des chantiers de réformes économiques qui demandent à être menés avec concertation », rapporte l’organisation non gouvernementale chargée de la défense de la liberté de la presse et de la protection des sources des journalistes. Une occasion pour RSF d’inviter les acteurs à mener des discussions pour faire face à la situation de la liberté de la presse qui, dans le monde, est de plus en plus menacée.