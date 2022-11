Situation de la presse au Sénégal : Les associations de médias se prononcent ce mercredi

Les associations de médias représentés au Sénégal vont faire une importante déclaration devant la presse ce mercredi 02 novembre 2022 à la maison de la presse Babacar Touré à partir de 10h. Elles sont huit grandes entités de médias notamment : l’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL), le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal(CJRS), le Conseil pour l’Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie (CORED), le Collectif des Techniciens de la Presse Audiovisuelle du Sénégal (CTPAS), le Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal (SYNPICS), l'Union nationale des photojournalistes du Sénégal (UNPJS) et l’Association des Radios Communautaires du Sénégal (URAC) pour se prononcer sur la situation de la presse au Sénégal.