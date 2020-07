Situation de l’économie sénégalaise en 2019 : Ce que révèlent les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Il était attendu que l’année 2019 soit marquée par la consolidation des projets et réformes inscrits dans le Plan Sénégal émergent (Pse) à travers le deuxième Plan d’actions prioritaires (Pap) couvrant la période 2019/2023. Au regard de l’évolution de l’environnement international et de la conjoncture intérieure, l’activité économique c’est un ralentissement qui était attendu en 2019, avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 6%, contre 6,7% en 2018. Ralentissement expliqué par l’évolution au niveau de certaines branches d’activité, notamment, les industries extractives, la construction, le transport, les services d’hébergement et de restauration et les activités spécialisées, scientifiques et techniques’’, informe l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Des éléments d’informations qu’elle a publiés dans son rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 parcouru par Dakaractu.



Il apparait, pour ce qui est du Secteur primaire, qu’en 2019, l’activité dans le secteur primaire, sous l’impulsion des sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, est attendue à 7,2% contre 7,9% en 2018, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage. L’activité agricole est projetée en ralentissement en 2019, dans un contexte d’attente du démarrage de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (Pracas II) mais également à cause des niveaux de production records enregistrés les années précédentes, renseigne ledit rapport.



‘’Elles augurent de bonnes perspectives pour les activités extractives’’



S’agissant du sous-secteur de l’élevage et de la chasse, l’activité se maintiendrait à 7,7% en 2019, soit une progression de 0,8 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, renseigne l’Artp.



En ce qui concerne le sous-secteur de la pêche, l’activité profiterait du maintien de l’agrément à l’exportation des produits de la pêche, lequel constitue un principal poste de rentrée de devises. Globalement, l’activité du sous-secteur de la pêche se maintiendrait en hausse de 13,9% en 2019 contre 3,3% en 2018.



Le Secteur secondaire lui a connu un bond en avant avec une note d’espoir. L’Artp en veut pour preuve ‘’le taux de croissance du Pib du secteur secondaire (qui) est estimé à 6% en 2019, contre 6,9% en 2018. La croissance du secteur secondaire serait soutenue, singulièrement, par les activités extractives, la fabrication de produits agro-alimentaires, les matériaux de construction, les Btp ainsi que la fabrication de produits chimiques. Les bonnes performances des Industries chimiques du Sénégal (Ics), en liaison avec la forte demande de phosphates, augurent de bonnes perspectives pour les activités extractives, en sus du dynamisme de l’exploitation des phosphates de Matam’’.



L’activité de fabrication des produits agro-alimentaires (8,5%), quant à elle, est tirée par la fabrication des corps gras alimentaires, qui devrait augmenter de 45% en 2019 en rapport avec le renforcement du niveau de collecte des graines d’arachide prévu par les huileries.



Dans le sous-secteur de la construction, la vigueur des investissements publics allait se poursuivre avec, notamment, la finalisation du prolongement de la Vdn II, le démarrage du projet de construction de la Grande côtière sur l’axe Dakar/Saint-Louis attendu en 2019, les travaux relatifs au Ter, etc...





En revanche, le dynamisme global du secteur secondaire serait atténué par les contreperformances notées dans certaines branches d’activités comme la fabrication de produits pharmaceutiques (9,1% en 2019 contre +17% en 2018) et les autres produits manufacturés (-5,5%).



La Vdn II, la Grande côtière sur l’axe Dakar/Saint-Louis, les travaux relatifs au Ter …



Le Secteur tertiaire ferme la marche concernant la situation de l’économie sénégalaise en 2019. Pour l’année passée, les perspectives étaient que l’activité de ce secteur reste vigoureuse. La croissance dudit secteur ressortirait à 5,3%, soit une décélération de 1 point de pourcentage par rapport à 2018. Cette orientation favorable refléterait, principalement, la bonne tenue des activités de commerce, de transport, financières et immobilières, en sus de la bonne tenue attendue dans les télécommunications et les services d’hébergement et de restauration. L’activité du commerce est projetée en hausse de 5% en 2019, soit un ralentissement de 0,2 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.



S’agissant des services financiers, l’activité resterait vigoureuse parallèlement au dynamisme de l’activité économique interne. Le sous-secteur est attendu en progression de 5,6% en 2019, sous l’effet de la bonne orientation du crédit bancaire.



Le sous-secteur du transport devrait décélérer en 2019, selon les prévisions de l’année dernière. Toutefois, la bonne dynamique du transport routier et la bonne orientation des activités portuaires renforceraient son activité. Le transport aérien devrait également profiter, en sus de la position confortable de l’aéroport de Dakar (Aibd), de l’envol des activités de la compagnie aérienne Air Sénégal SA qui, en 2019, a commencé à élargir sa desserte. Le sous-secteur du transport est attendu en hausse de 5,3%, soit un ralentissement de 6 points de pourcentage par rapport à 2018.



S’agissant des services d’information et de communication, il est attendu de l’activité une hausse de 4,8% en 2019 contre 4,4% en 2018. L’activité des services des communications électroniques progresserait de 3,3% en liaison avec les effets positifs de l’ouverture au marché aux deux Fournisseurs d’accès à internet (Fai) ainsi qu’au renforcement de l’offre de la téléphonie mobile. Relativement aux services d’hébergement et de restauration, l’activité est projetée en hausse de 4,6% en 2019 contre une estimation de 8,7% en 2018, soit une décélération de l’activité qui, en particulier, refléterait la poursuite de la relance de l’activité touristique, à la faveur des mesures d’accompagnement initiées par l’État pour lever les difficultés structurelles’’, renseigne ledit rapport rendu public ce jeudi 16 juillet 2020.