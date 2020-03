Situation de l'eau à Touba : Serigne Mbaye Thiam annonce un programme d'urgence d'un montant de 2.278.000.000 FCFA.

Le ministre de l'eau et de l'assainissemnt était ce mardi dans le Nord-Ouest du Sénégal plus exactement dans la région de Diourbel. Ce déplacement a été effectué pour les besoins d'un mis au point sur le bilan des réalisations dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à travers un comité régional de développement, communémment appelé (CRD).







Le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui a parralléllement évoqué plusieurs préoccupations des populations de Diourbel et particulièrement la ville sainte de Touba, s'est aussi exprimé sur la lancinante question de l'eau, qui vient de manière récurrente surtout en période de Magal.







Serigne Mbaye Thiam dit être au courant notamment avec les informations qu'il a eues après la tenue de la réunion d'évaluation à l'issue du Magal 2019. Il informera d'ailleurs que, de cette évaluation a abouti à des conclusions visant à mettre en place un programme d'urgence de 2.278.000.000 F CFA pour régler cette question de l'eau dans la ville sainte de Touba.







D'ailleurs, pour l'effectivité du programme, le ministre de l'eau et de l'assainissement affirme que l'appel d'offre a été lancé et que sa réalisation pourra se faire dans les délais.



Pour rassurer Touba et les autres localités qui sont confrontées à des problèmes de qualité d'eau, le ministre annoncera des programmes beaucoup plus ambitieux et à long terme dans le sens de régler de manière définitive, cette question.