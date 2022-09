Situation de blocage à l’assemblée / TAS scandalisé : « Un mauvais signe pour le Sénégal ! Il n’y a aucune rupture, ce qui se passe est pire que ce qui se faisait… »

Encore des lenteurs dans la procédure de mise en place des commissions à l’Assemblée nationale. Convoquée en plénière depuis 10h, la séance ne parvient toujours pas à débuter sous le regard impuissant de certains parlementaires indignés. C’est le cas notamment de Thierno Alassane Sall, député non-inscrit.



Pour ce dernier, cette situation mérite bien que l’on convoque l’essence même de l’Assemblée nationale. « La plénière avait été convoquée à 10h. La journée avait été donnée chômée, à l’effet de donner aux présidents des différents groupes parlementaires, de faire leurs propositions et de s’entendre entre eux. Mais malheureusement, ce sont des gens qui ne sont préoccupés que par des histoires de postes, il n’y a aucune autre raison », regrette le président de la République des valeurs et élu sous la bannière de la coalition Aar/Sénégal.



Allant plus loin dans sa prise de parole lors de l’interview qu’il a accordée à la presse dans les locaux de la deuxième institution, Thierno Alassane Sall estime que le plus scandaleux, est qu’à 10h, on aurait dû ouvrir la séance et demander aux députés ce qui se passe pour voir ensuite les groupes qui ont des problèmes pour la constitution des commissions. Mais visiblement, c’est encore du temps perdu car, considère t-il, certains députés n’ont pas la notion des urgences qui ont poussé les Sénégalais à les élire pour les représenter. « Ceci est mauvais signe pour le pays. L’opposition comme le pouvoir, ont tous dénoncé la vie chère, les inondations, le chômage etc… mais laissez-moi vous dire que cette rupture tant vantée, est loin d’être vécue. Il n’y a aucune rupture. Ce qui se passe actuellement, est pire que ce qui se faisait. On doit avancer, le développement ne nous attend pas… », se désole le député.



Pour rappel, les commissions qui sont au nombre de 14 doivent être constituées ce mardi. Les consultations et discussions sont toujours en cours...