Situation de La Poste : Le ministre de la Communication annonce des mesures de sortie de crise

Le ministre de la Communication et des télécommunications considère que le dossier de La Poste doit être traité comme un cas particulier et de façon inclusive et durable. "La Poste traverse des difficultés de trésorerie, de gestion, d'organisation, de management ... Les états financiers datent de 2017. C'est une question éminemment difficile", soutient-il.