Situation d'urgence / Ruée vers les grandes surfaces : La stratégie mise en place par AUCHAN.

Depuis l'annonce du Coronavirus au Sénégal, les marchés et grandes surfaces sont dévalisés. Étant au stade 2 où les cours sont suspendus et la moitié de la population confinés chez elle, nous nous sommes entretenus avec la responsable Qualité de Auchan Sénégal afin qu'elle nous parle des stratégies mises en place par son groupe qui est l'un des plus grands distributeurs alimentaires du pays, pour faire respecter les mesures préventives d'hygiène et de sécurité. Parallèlement, elle reviendra sur la vente et l'écoulement des produits en cette période de pandémie...