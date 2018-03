Situation « chaotique» du pays : « La Ld Debout » et le Mouvement de la République des Valeurs pour une large plateforme politique

Une délégation de la Ligue Démocratique Debout dirigée par son Secrétaire général, Souleymane Guèye Cissé, a rencontré une délégation du Mouvement de la République des Valeurs, conduite par son Président, Thierno Alassane Sall, le mercredi 7 mars 2018, au siège de ce Mouvement à Dakar. Selon une note qui nous a été transmise, à l’issue de l’entrevue les deux délégations ont mis en place un groupe de contact et convenu de poursuivre les discussions, entre elles, mais également avec tous les acteurs qui pourraient partager leur projet. En effet les deux délégations ont relevé, à propos de la situation nationale une situation alarmante. « Un recul démocratique très préoccupant, une économie extravertie au service des étrangers, avec des options stratégiques erronées et dangereuses, pour le présent et l’avenir du pays, sur fond d’endettement sans précédent, une incompétence avérée à conduire des politiques sectorielles, efficaces et judicieuses, et enfin une gestion opaque du processus électoral par un ministre de l’Intérieur partisan » lit-on sur leur communiquéPour les deux délégations, une telle situation est particulièrement grave et dangereuse pour la stabilité de notre pays et requiert une vaste mobilisation de tous les patriotes en général, des militants du progrès et des valeurs en particulier, autour d’une large plateforme politique crédible.