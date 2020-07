Situation carcérale : Le mouvement FRAPP peint un tableau sombre des conditions de vie des détenus et des agents pénitentiaires.

En conférence de presse ce matin, le mouvement FRAPP dénonce avec fermeté les conditions de vie des détenus et des agents pénitentiaires dans les prisons sénégalaises. "Aujourd'hui 4.665 détenus sont en attente d'être jugés. Et donc c'est normal que les juges d'instruction ont chacun trois cent dossiers. Ce qui ne peut-être traité sérieusement dans l'année", déplore l'activiste, qui crie au scandale. Guy Marius Sagna et camarades interpellent les autorités et invite à plus de considération à l'endroit des détenus et des agents pénitentiaires.