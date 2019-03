Situation aux Parcelles Assainies / Le MAC Authentique élève le ton : " Macky Sall est le seul artisan de sa victoire! " (Ansoumana Danfa)

L'heure est au travail car la période électorale est derrière nous! Sans doute, c'est ce qu'a voulu souligner le président du Mac/Authentique, Ansoumana Danfa, qui a tenu un point de presse aux Parcelles Assainies pour recadrer certains militants s'emportant pour bénéficier d'un possible privilège de la part du président. "Après les élections, nous devons tous attendre les orientations de la vision du président réélu", rappelle le responsable politique des Parcelles Assainies.

Il précise en outre " qu'il faut tirer les leçons de cette fausse perception des 42℅ de l'électorat perdu et de se doter de plus de retenue et de loyauté envers la vision du président Macky Sall... "