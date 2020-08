Situation au Mali : Le CIRID condamne mais appelle au réalisme et à l'apaisement.

Le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID) condamne avec la dernière énergie, le Coup d’Etat militaire survenu a Bamako ce 18 août 2020 et exige la libération immediate et sans condition du Président Ibrahima Boubacar Keita et de tous les officiels arrêtés.







Le CIRID mesure la gravité de la situation au Mali qui risque de fragiliser la stabilité des pays frontaliers et surtout d’ouvrir une brèche aux djihadistes.











Dans cet ordre d'idées le CIRID exhorte la CEDEAO et l'Union Africaine, à établir une franche communication avec le pouvoir militaire en place, au-delà des condamnations de principe pour faciliter un retour rapide à la normalité institutionnelle.











Le CIRID invite les Etats concernés à maintenir le dialogue et la concertation et à proscrire ainsi, toute position de rejet systématique et de fermeté totale à l'égard de la junte militaire présentement détentrice du pouvoir au Mali.







Au risque de l'installer dans un isolement aux conséquences imprévisible pour le Mali et la sous-region .











A la lumière de ce qui précède, le CIRID exhorte la CEDEAO et l'union africaine à travailler à s'impliquer activement la libération du Président Ibrahima Boubacar Keita et lui trouver une terre d'accueil parmi des pays comme l'Afrique australe ou encore dans un Etat du Golfe











Enfin, le CIRID en appelle à la sagesse des dirigeants africains pour instaurer un climat propice au dialogue, seul garant de la paix et de la stabilité dans notre sous-régions, au sein de laquelle le Mali occupe une position géographique stratégique et privilégiée







Pour rappel, le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID) est une institution d’alerte précoce, de médiation et de dialogue dans des contextes de crise socio-politiques dans le monde en général et en Afrique en particulier.







Le CIRID est également bénéficiaire d’un statut consultatif auprès des Nations Unies.







Fait à Genève le 19 août 2020











El hadji Malick Mbaye







Représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre.