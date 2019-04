Situation alimentaire : 151.413 personnes en phase de crise au Sénégal

151.413 personnes, soit 1% de la population concernée par l’analyse du Cadre Harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle, sont en phase de crise.

Les résultats de cette analyse montrent quand même une situation alimentaire assez satisfaisante en situation courante (mars-avril-mai). En effet, selon une note remise à la presse, sur les 42 départements, 33 sont en phase minimale (80% des ménages arrivent à couvrir leurs besoins en sécurité alimentaire), et 9 en phase sous pression (20% n’arrive pas à couvrir leurs besoins). La population totale en phase minimale s’élève à 10.970.717 personnes soit 85% de la population analysée (12.962.929) celle en phase sus pression à 1.840.799 personnes.

Un plan de riposte sera mis en place, a indiqué Jean Pierre Senghor, Secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, pour prendre en charge les populations en phase de crise.