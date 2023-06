Situation à Dakar / Désordre public : 800 jeunes issus des quartiers s'additionnent à l'équipe de l'UCG pour rétablir l'ordre dans les rues

Le Premier ministre Amadou Bâ est hier descendu sur le terrain, en compagnie du ministre de l’environnement Abdoulaye Seydou Sow et Mr Pape Malick Ndour le ministre de la jeunesse pour voir le travail effectué par les jeunes de UCG en ces moments où les rues de Dakar sont un peu désordonnées.





Le directeur de l’UCG, Mr Masse Thiam assure qu'à partir de ce dimanche 04 jusqu'à ces jours à venir de mobiliser les moyens humains et logistiques nécessaires de la SONAGED pour remettre à niveau l’ensemble de la ville de Dakar.





Un millier de jeunes, agents du programmes « Xëyu Ndaw Yi » et ancien de l’UCG ont été mobilisés, de plus 800 autres jeunes issus des quartiers ont eux aussi décidé de prêter main-forte à ces derniers.