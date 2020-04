Situation Covid-19 à Thiès / 3 cas positifs : Deux talibés, le marchand ambulant de Tivaouane, plus de 150 personnes en quarantaine dont un talibé en fuite.

Après un bref répit, la région de Thiès qui ne comptait plus de cas de covid-19 a enregistré en l'espace de deux jours le huitième décès au covid-19 et 3 cas positifs. Une situation alarmante quand on sait la dangerosité et la morbidité de la maladie. Hier, samedi, Lamine Sène (88 ans), imam de la mosquée de Bount-Dépôt est décédé du covid-19. 86 personnes ont été mises en quarantaine, s'ajoutant à la liste du serigne daara et de ses 60 talibés. Un des talibés qui était quarantaine a pris la fuite.