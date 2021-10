Situation Covid-19 à Kolda : « Aujourd’hui nous sommes autour de 910 cas de covid-19… La transmission communautaire est encore présente… » (Yaya Baldé, Mcr)

Au vu des cas, la covid-19 est en train de baisser dans la région de Kolda, malgré le nombre faible de cas positifs. Cependant, le médecin chef de région, le Dr Yaya Baldé rappelle aux populations la présence du virus et les invite à redoubler d’efforts pour rompre définitivement la chaine de contamination.



À l’en croire, « aujourd’hui nous sommes autour de 910 cas de covid-19 dans la région. Actuellement, nous n’avons que deux cas suivis au centre de traitement des épidémies. D’ailleurs, nous n’avons plus de cas suivi à domicile, mais il y en a encore. Nous recevons un à deux cas par semaine et parfois aucun cas. »



Dans cette lancée, il estime que « hormis tout ça, la transmission communautaire est encore présente même si elle est faible. Et le simple fait qu’elle soit présente montre que la vigilance doit être de mise pour que nous puissions totalement rompre cette chaine de transmission… »



Pour mieux lutter contre la transmission communautaire, la région médicale vient de recevoir un important lot de matériel contre la covid-19.



Dans la foulée, il rappelle : « nous rappelons aux populations de continuer à se laver les mains au savon ou avec les solutions hydro alcooliques. Mais également, nous devons continuer à porter le masque comme au début de la pandémie pour gagner ce combat de façon définitive... »



Face au relâchement des gestes barrières par les populations, le médecin chef de région rappelle à ces dernières « la présence du virus et les gestes barrières à adopter ».