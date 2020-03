Situation Covid-19 : Entre gestion, coordination et communication pour un plan de riposte adéquat.

Le ministère de la santé et de l’action sociale a identifié, en utilisant l’outil d’analyse au niveau des pays, 45 districts prioritaires pour la préparation au COVID-19 sur les 78 que compte le pays. Dans le cadre de la surveillance et de la prévention, un dispositif de riposte est mis en place pour parer à d’éventuels cas.



Le ministère de la santé et de l’action sociale, dans la gestion des cas en date du 03 mars 2020, a validé les 02 alertes reçues comme cas suspects (dont 1 confirmé comme cas de COVID-19 et le second en cours d’investigation au Laboratoire).



Le cumul des alertes reçues depuis le 1er Février 2020 est donc, selon le MSAS, 10 dont 7 validés comme cas suspects, 2 cas confirmés, 4 testés négatifs et un résultat attendu.



Sur le plan de la coordination, le Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) a été activé le 2 mars 2020 et un cadre de gestion mis en place pour le suivi et l’élaboration du plan d’action.

Le Sénégal s’est naturellement engagé après avoir approuvé le plan de réponse, à mettre les ressources nécessaires dans le cadre de la riposte.



La surveillance épidémiologique sera axée sur le suivi des contacts au domicile des cas, celui des contacts au niveau de l’aéroport ainsi que l’adaptation des procédures de suivi des contact.



Le ministère de la santé a aussi fait l’option d’une bonne communication et de sensibilisation à travers la diffusion de bandes qui passent dans les médias, la participation aux émissions de grande écoute, la mobilisation communautaire…