Sitteu / Papa Sow : Pape Abdou Fall a officiellement régularisé le combat au CNG...

Prévu le 5 avril 2020, le combat entre Papa Sow et Sitteu vient d'être officialisé au comité de gestion de lutte (CNG.) Une officialisation faite ce jeudi matin dans les locaux dudit comité en présence des deux managers. Que ça soit Max Mbargane le manager de Sitteu et ou "Pa Bâ" le père et manager de Papa Sow, les deux camps ont opposé leur signature officielle.