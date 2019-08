Sit-in du Sutsas / Nioro du Rip : Le préfet recadre les manifestants

Les membres du Sutsas / section Nioro avaient tenu un sit-in au niveau du centre de santé de ladite commune pour réclamer un gynécologue et déplorer le laxisme des autorités locales et administratives face à la souffrance des populations.



Une sortie qui n'est pas du goût du préfet départemental, Pape Malick Ndao, qui a tenu à mettre les points sur les "i".

« Concernant le problème, les autorités administratives, sanitaires et même les autorités locales, étions sur le point de régler cette situation. Nous n'avions pas croisé les bras parce que les autorités centrales étaient au courant du fait que le médecin qui faisait office de gynécologue au niveau du bloc, a été affecté. Et nous avons travaillé avec le médecin-chef pour que ce gynécologue puisse être remplacé dans les meilleurs délais...", a-t-il fait savoir avant de poursuivre : " Il y avait juste des lenteurs au niveau de l'administration qu'il faudrait comprendre, mais ce n'est pas par manque de réaction des autorités...", a-t-il conclu.