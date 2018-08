Sit-in devant le ministère de la Santé : les médecins internes interpellent le PM sur leurs droits

En sit-in devant le ministère de la Santé ce mardi 28 août, les médecins internes et anciens internes des hôpitaux publics ont durci le ton. Ils réclament un recrutement systématique dans la Fonction publique dès la fin de leur formation, la clarification et la remise à niveau de leur statut, l'implication de l'association et de l'amicale de l'FMPO dans le projet de rédaction des nouveaux textes sur l’internat, le respect du droit à la prise en charge médicale et des frais de spécialisation... Ainsi, ils exigent la réaction on immédiate de l'État et interpellent directement le Premier ministre pour qu'il apporte une solution à leurs revendications. Un préavis de grève sera déposé très prochainement, a annoncé le porte-parole du jour de l'association. Ce dernier précise qu’ils poursuivront leur combat jusqu'à la prise en charge totale de tous les points de leur plate-forme revendicative.