Sit-in des travailleurs de la santé à Kolda : ils menacent de paralyser le système de santé et interpellent le directeur de l’hôpital régional…

L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital régional de Kolda menace de paralyser le système de santé si les accords ne sont pas respectés par le gouvernement. Et dans cette lancée, Oumar Baldé, chargé des revendications de l’intersyndicale de l’hôpital régional, interpelle le directeur de l’établissement pour une gestion équitable. Et c’est fort de tous ces constats que l’intersyndicale a tenu un sitting ce vendredi 03 juin devant l’hôpital régional pour attirer l’attention de l’État pour la concrétisation des accords. Mais également, ils ont abordé la responsabilité de l’État face à la sécurité des agents de la santé très menacée ces temps-ci.



À en croire Oumar Baldé, « aujourd’hui, nous faisons ce sit-in pour nous indigner par rapport à l’attitude de l’État mais aussi du directeur du centre hospitalier régional. Ainsi, nous notons des lenteurs pour la réalisation des accords issus des négociations avec l’inspecteur du travail au niveau local. Nous constatons qu’il y a beaucoup de choses qu’on s’était dit qui ne sont pas respectées ni par la direction ni par l’État. » C’est pourquoi « nous continuons de signaler le manque de médecins spécialistes, notamment d’ophtalmologue, de radiologue. D’ailleurs, lorsque le ministre de la santé était passé ici, il nous avait fait une promesse d’un délai très court. Et jusqu’à présent, on ne voit rien… »



Dans la foulée, il poursuit « au niveau local, le directeur retarde le paiement de nos dus. Et à chaque fois que nous faisons du bruit, on nous dit que nous sortons uniquement pour de l’argent. Mais dans cette lancée, nous dénonçons aussi le manque de personnel qualifié au sein de l’établissement. »



Revenant sur la situation du secteur dans le pays, il estime que « nous constatons que les agents de santé sont menacés sans cesse. Et nous demandons à l’État de prendre ses responsabilités pour la sécurité des agents. Mieux, nous appelons l’État à respecter ses engagements par rapport aux accords signés avec les syndicats. » En ce sens, il précise : « on voit aujourd’hui, que l’État veut diviser la santé car il paie certains agents et laisse d’autres en rade. Le système de santé est une chaîne, du technicien de surface au médecin, tout le monde est important... »