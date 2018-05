Sit-in des jeunes pharmaciens : « La profession de pharmacien vit ses moments les plus sombres »

L’Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a organisé ce jour, un sit-in suivi d’une marche lors de laquelle son Président, Mr Falla Mané est revenu sur les difficultés que rencontrent ses confrères : « Nous sommes obligés de hausser le ton pour nous faire entendre, car la profession de pharmacie vit ses moments les plus sombres, minée par un marché parallèle et la concurrence déloyale. Plusieurs concertations ont eu lieu mais n'ont abouti à rien, mettant ainsi deux tiers des pharmaciens au chômage. Qui plus est, les critères choisis par l'État défavorisent les jeunes pharmaciens... »