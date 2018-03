Sit-in de l'opposition : Le film de l’évènement entre heurts et arrestations.

Son sit-in était initialement prévu devant le ministère de l'intérieur, mais l'initiative pour des élections démocratiques (Ide) a finalement opté pour une autre stratégie. Cette dernière consistant à procéder à une protestation des leaders de l'opposition qui se sont constitués en 3 voire 4 groupes devant quitter différents points pour porter des lettres de protestation au niveau du médiateur de la République, du ministère de l'intérieur, de l'archevêque de Dakar ainsi qu'au siège des imams et oulémas. Ainsi, après une longue attente c'est une place complètement déserte qui se présente à nous. Aucun des membres de la plateforme IED ne s'est présenté au point de ralliement indiqué pour porter leur lettre de protestation aux imams et oulémas de Dakar.





Il semblerait que l'opposition s'est retranchée au niveau de Sandaga, pas loin du ministère de l'intérieur. L'on note une très forte mobilisation des forces de l'ordre qui ont déjà procédé à l'arrestation de certains leaders politiques.







Finalement c'est en centre-ville que s'est retrouvée l'opposition, au niveau de l'immeuble Asecna, non loin du ministère de l'intérieur. La plupart des leaders tels Mayoro Faye, El Hadj Amadou Sall, Oumar Sarr, Thierno Bocoum, Me Madické Niang sont venus réclamer l'éviction du ministre de l'intérieur, du processus électoral.

Bilan de la journée : le sit-in a été réduit à une protestation étouffée, plusieurs individus arrêtés, Dakar et ses habitants plongés dans un désœuvrement total. La problématique de l’organisation du processus électoral reste encore entière. Pour l’heure, la désignation d’une personnalité neutre et indépendante pour tenir les prochaines joutes électorales reste un défi majeur pour la classe politique sénégalaise...