Sit-in contre les violences faites aux femmes et jeunes filles : Les femmes parlementaires soutiennent la "criminalisation du viol et des abus sexuels"

Elles sont nombreuses les femmes, sous la casquette de mère, femme et soeur qui ont envahi ce samedi, la place de la Nation pour sortir leur "cri du cœur" après les scènes de violence notées précédemment dans le pays.



Parmi elles, les femmes parlementaires, hommes politiques, organisations et associations d'étudiants ressortissants des différentes régions se sont joints naturellement à la cause de la femme opprimée et persécutée, pour leur apporter soutien.



Considérant que la femme ayant acquis une place importante et incontournable dans la société sénégalaise, ces organisations de femmes ont interpellé les parlementaires à travers un mémorandum sur "la criminalisation de ces actes de viols et d'abus sexuels" faits aux femmes et aux filles.



Les femmes parlementaires dirigées par leur présidente Awa Guèye, siégeant au niveau de l'hémicycle ont pris le mémorandum pour, estiment-elles, "se pencher dès lundi avec la majorité ainsi que l'opposition et les non-inscrits sur les questions notées dans ce mémorandum.