Sit-in à l’hôpital régional de Ziguinchor : La section Sutsas menace d'aller en grève pour non-paiement de leurs salaires.

C'est au cours d'un sit-in que les acteurs de la santé de l’hôpital régional de Ziguinchor ont haussé le ton pour dire à qui veut l'entendre les difficultés dans lesquelles se trouve le centre hospitalier régional de la région méridionale. Face à la presse, les blouses blanches ont alerté la direction de leur situation et sont prêts à aller jusqu’au bout pour rentrer dans leurs droits.



Selon Mbaye Badiane, secrétaire administratif de la section Sutsas de l'hôpital régional et membre de l'intersyndicale, "le principal motif de notre sit-in de ce matin est le retard de paiement de nos salaires. Nous sommes le 9 aujourd'hui, pas de salaire, sans compter le retard du paiement de la motivation du mois dernier", a laissé entendre le responsable syndical qui dénonce le manque de cardiologue, de néphrologue, radiologue et de chirurgien à l'hôpital régional qui explique cette situation. Il ajoute que « les recettes de l’hôpital sont en baisse drastique. L’hôpital est en difficulté... »



Cette région située au sud du Sénégal et frontalière avec la Guinée Bissau et la Gambie reçoit des patients des deux Républiques sœurs qui viennent tous les jours et par vagues pour se faire soigner.



" La suite à tenir dépendra de l'assemblée générale que nous allons convoquer incessamment. C'est l'AG qui décidera de tout. Je puis vous assurer que nous comptons aller jusqu'au bout de cette affaire car les salariés sont au bout de leurs nerfs", a soutenu le secrétaire administratif de la section Sutsas de l'hôpital régional...