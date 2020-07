Sit-in/Menacés de déguerpissement sur la VDN : l'association des vendeurs de voitures sonne l'alerte et interpelle le chef de l'État

Les vendeurs de voitures sur la VDN sont sommés de quitter la voie de dégagement nord avant le 07 Août prochain, sous peine d'être déguerpis par les services compétents. Un fait qui suscite la colère de l'association des vendeurs de voitures qui est montée au créneau pour exprimer sa désolation.

En conférence de presse cet après-midi, l'association dénonce non seulement le délai court qui leur est accordé, mais également l'inertie des autorités, le ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana notamment, qui avait promis de leur octroyer un site de recasement.

« Le ministre Abdou Karim Fofana nous avait reçus et il nous avait proposé un site de recasement. Mais depuis lors aucune suite n'est accordée à cette promesse », se désole le président de l'association. Qui dénonce également : « non seulement le délai est court, mais aussi nous n'avons nul part où aller si nous quittons ici ».



À cet effet, l'association des vendeurs de voitures sur la VDN interpelle le président Macky Sall. « Nous interpellons le chef de l'État Macky Sall pour qu'il nous vienne en aide, car nous sommes de dignes fils du pays qui avons investi des milliards avec plusieurs emplois directs... »