Sira Ndiaye sur le refus de Yewwi de viser le BAT : « Nous sommes dans un pays sérieux, qu'ils apprennent à se conformer aux décisions du CC! »

La députée de la mouvance présidentielle et secrétaire élue à la 13e législature a pris la parole cet après-midi à l’occasion de la rencontre des responsables de Benno Bokk Yakar pour inviter la coalition Yewwi Askan Wi au respect des règles constitutionnelles.



En précisant au passage qu’il ne s’agit pas de la non-participation de la coalition Yewii Askan Wi, mais plutôt de ses titulaires au niveau de la liste proportionnelle. Sira Ndiaye d’emblée, rappelle que « Yewwi Askan Wi, loin du sérieux dans sa logique de revendication ou même d’opposition, doit faire preuve d’esprit républicain et accepter la réalité car, les décisions du Conseil Constitutionnel sont derrière nous et que les élections auront bien lieu... »