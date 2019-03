Sira Ndiaye sur le niveau des débats à l’Assemblée nationale : « La 13ème législature a marqué le parlement de par la qualité des débats. »

La députée Sira Ndiaye est l'invitée de ce premier numéro de " Redevabilité". Le soutien inconditionnel du leader de l'Apr explique à travers ce plateau, l'inopportune proposition de Me Aïssata Tall Sall visant à dissoudre la 13ème législature et l'organisation d'élections législatives anticipées.

Évoquant la victoire de son mentor à l'issue de la présidentielle passée, la parlementaire invite les challengers de son leader à plutôt féliciter le président qui rempile pour un second mandat. Dans la même foulée, l'honorable députée Sira Ndiaye déclare que la 13ème législature a marqué le parlement de par la qualité des débats...