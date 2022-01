Sinthiou Bambabé Banadji / Kanel : le ministre Mamadou Talla bat Daouda Dia et l’ancien DG de la Douane Oumar Diallo.

Le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla est le nouveau maire de la commune de Sinthiou Bambabé Banadji. Il vient de battre dans la commune son adversaire direct en la personne de Oumar Diallo, l’ancien Directeur général de la Douane. Mamadou Talla a raflé largement les voix des électeurs et devient le maire de la commune.

Il a par ailleurs réitéré son engagement aux côtés du Président de la République afin d’apporter rapidement les changements idoines pour le bien-être des populations.

Dans le département de Kanel, sur les douze communes, la coalition Benno Bokk Yaakaar a remporté haut la main 10 communes devant ses adversaires de taille.Pour magnifier la large victoire qui confirme désormais l’hégémonie de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Kanel, le désormais édile de la commune de Sinthiou Bamambé Banadji a sillonné une bonne partie du département pour féliciter et remercier toute l’équipe avec qui il a réalisé ce beau score.Mamadou Talla qui s’est réjoui de la forte mobilisation et de l’engagement des militants des différentes contrées du département de Kanel qui reste fidèle aux couleurs du président Macky Sall, a appelé à l’unité et à la concorde de tous les fils du terroir pour le développement de la localité.