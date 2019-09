Sindia / Cambriolage dans une entreprise chinoise : Les malfrats auraient emporté entre 50 et 70 millions...

La sécurité fait toujours défaut dans la commune de Sindia. En effet, dans la nuit du mercredi au jeudi, des malfaiteurs ont fait irruption dans une entreprise Chinoise installée dans la commune et qui s'active dans le carrelage, pour commettre leur forfait.

Les bandits ont fait irruption dans les lieux vers 2h du matin, avant de neutraliser le gardien en l’attachant. Ils ont ensuite fait main basse sur une somme estimée entre 50 et 70 millions de francs CFA.

Selon notre source, il n'y a eu ni mort ni blessé. À signaler que l'entreprise chinoise dénommée Twy Sord reste la plus grande filiale de carrelage en Afrique de l’Ouest et emploie 400 chinois et 1500 à 2000 Sénégalais...