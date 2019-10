Silence de Idrissa Seck / Déthié Fall clôt le débat : « Le président Idrissa Seck est un homme d’Etat achevé. Il connait bien les temps politiques »

Il leur a été, ces derniers temps, reproché d’être trop attentistes et passifs sur certaines questions importantes qui méritaient des avis de responsables politiques. Idrissa Seck, puisqu’il était indexé, a été tout bonnement « lavé à grande eau » par son N°2 Déthié Fall qui estime qu’il y’a des moments propices de communication.

À l’en croire, Idrissa Seck, « un homme qui a occupé plusieurs stations politiques, ayant fait plus de 30 ans d’opposition, et connaissant les temps, événements et moments de communication est un quelqu’un d’achevé ». Pour lui, il n’est pas nécessaire de s’afficher tout le temps dans l’espace politique, car il faut juste savoir les moments importants et confirme que leur leader est présent et manifeste son expression par des méthodes qui lui sont propres.