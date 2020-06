Signes précurseurs de l'hivernage 2020 : Thiès enregistre (3,3 mm) et (2,3mm) pour Khombole

Les premiers signes marquant le début de la saison des pluies se sont montrés cette nuit du vendredi au samedi. Et comme presque partout ailleurs, la cité du rail et Khombole ont enregistré leurs premières gouttes d'eau. C'est vers 4 heures du matin que les premières gouttes ont commencé à tomber. Après un bref arrêt, la pluie a repris avant de s'arrêter vers 8 heures. La cité du rail a enregistré, ainsi, 3,3 mm et khombole 2,3 mm.