Signature du protocole d'accord entre la commune de Ndiaffate et les Salins : Madame Aïssatou Ndiaye Tall juge le partenariat "gagnant-gagnant"

L'édile de la commune de Ndiaffate et la société nouvelle des Salins du Sine-Saloum ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour étendre le périmètre d'exploitation de ladite société et participer par ricochet au développement de Ndiaffate à travers la responsabilité sociétale des entreprises ( RSE).

D’après madame Aïssatou Ndiaye Tall, c'est un long processus participatif qui a abouti aujourd'hui à un accord "plus que positif. Il est important de rappeler que les entreprises constituent le moteur de tout développement économique d'une nation. A ce tire, nous devons cheminer avec elles en toute intelligence pour l'atteinte de leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle, nous avons accepté d'accompagner la société nouvelle des Salins du Sine-Saloum à étendre son périmètre d'exploitation afin d'améliorer sa capacité de production et son offre en sel sur le marché international. En procédant ainsi, nous espérons jeter les bases d'un partenariat gagnant-gagnant que nous osons offrir en exemple à toutes les communes du Sénégal", a-t-elle annoncé.



Ainsi, il est prévu dans le cadre de ce partenariat de faire plusieurs réalisations dans la commune de Ndiaffate, notamment dans les domaines de l’électricité, de l'eau, de la santé, de l'éducation etc. " Notre partenaire va ainsi, dans une première phase, nous aider à construire un centre de santé, 6 salles de classe dans un premier temps, à réaliser un raccordement électrique de villages et un forage pour le bétail; le tout pour un montant estimé à 388.328.000 de francs pour une durée de 2 ans. Pour la seconde phase, une poursuite du programme d'électrification, un programme d'adduction d'eau, la création d'un atelier de conditionnement, l'allocation d'une bourse d'études pour les meilleurs bacheliers de la commune, l'assistance dans le programme hydro géologique, un programme de renforcement de pistes de latérite, la réalisation d'une gare routière, l'assistance dans les programmes de reboisement, soutien à hauteur de 60 millions sur 3 ans etc. Il est certain que ces réalisations feront beaucoup de bien à la population de Ndiaffate surtout aux femmes et aux jeunes et marqueront le début d'une nouvelle ère de collaboration entre la commune de Ndiaffate et la société nouvelle des Salins du Sine-Saloum", a-t-elle indiqué devant le président des groupes Salins du Sine-Saloum, Mr Hubert François qui s'est beaucoup réjoui du dénouement heureux de cet accord.



Ont pris part à la rencontre, le directeur de cabinet du ministre de la gouvernance locale, le gouverneur de la région de Kaolack, le sous-préfet, le directeur général des Salins, les notables, la population de Ndiaffate...