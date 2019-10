Signature des conventions financières au nom de l'Etat : Macky Sall ligote les ministres...

Libération révèle qu’aucun ministre de la République, y compris celui de l’Economie et de la Coopération, ne peut plus signer une convention, au nom de l’Etat du Sénégal, sur plus de 2 milliards de Fcfa, sans autorisation directe du Président. La décision ferme a été prise par Macky Sall après avoir constaté des faits extrêmement troublants sur un projet autoroutier (…).