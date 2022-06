Signature de convention ASPT - Sénégal Numérique S.A.

Sénégal Numérique S.A et l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) ont signé une convention. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information touristique grâce à des points à Kédougou, Sédhiou, Foundiougne, Tambacounda et d’autres sites dans le pays. Les DG Cheikh Bakhoum et Mahawa Diouf expliquent l’importance de cette convention.