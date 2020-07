Signature de combat / Tapha Tine vs Boy Niang 2 : « Bour Guéweul décortique l'affiche... »

Le chroniqueur de lutte Bour Guéweul n'a pas manqué de revenir sur l'une des plus belles affiches de la prochaine saison de lutte : Boy Niang II vs Tapha Tine. Pour Bour Géweul entre la jeunesse et la fougue du pensionnaire de l'écurie De Gaulle et l'expérience combinée à la puissance de la tête de file de l'écurie Baol, il y aura matière à discuter. Il dissèque ici ce combat qui anime déjà tous les débats au sein des amateurs de lutte.