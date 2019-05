Signature de Partenariat : TOTAL et SGBS carburent au « YUP »

YUP fonctionne en s’appuyant uniquement sur un modèle dit « Agency Banking », c'est-à-dire sur un réseau d’agents avec lesquels la banque a noué des partenariats. C'est dans ce sillage que s'inscrit cette convention de partenariat entre le groupe Total présent au Sénégal depuis 70 ans, et YUP by SGBS.



Lancé le 30 août 2017 par la SGBS, le produit YUP se présente comme une solution de « mobile money » permettant aux clients Total d’accéder à un large éventail de services digitaux. Possibilité de Dépôt et retrait d'argent au niveau des différentes stations Total, le paiement marchand (achat de carburant, accès à la Boutique, entretien, lavage...) de façon rapide, simple, sécurisé et fiable...



Positionné comme le troisième larron de ce partenariat, le Group in Touch, fournisseur de services digitaux depuis 2014, est un partenaire stratégique de Total. In Touch joue un rôle prépondérant dans le traitement des transactions financières, afin de garantir plus de fluidité et de sécurité lors des transactions financières. À travers ce partenariat, qu’on peut qualifier de tripartite, la Total et SGBS carburent au « YUP » sur la voie royale du « Mobile money. »