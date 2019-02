Signature de Convention : Le fonds d'impulsion de la micro finance décaisse 903.646.000 fcfa pour 479 projets

La signature de convention entre le fonds d'impulsion de la micro finance et les partenaires (AP/SFD Senegal, CTI/Sn, CAGEFI Sa) s'est faite ce vendredi. Cette signature a été suivie d'une remise de dotation en système d'information et gestion et d'octroi en matériel d'information décentralisée.



Aminata Angélique Manga, ministre de la microfinance et l'économie solidaire, lors de cette rencontre, a révélé que le fonds d'impulsion de la microfinance s'élève à 903 millions 646 mille francs Cfa pour le financement 479 projets qui permettront la création de 100.000 emplois.



Selon elle, pour aller vers l'inclusion foncière réelle, il faut nécessairement appuyer de fond en comble les systèmes financiers décentralisés.



Le ministre a aussi rappelé que c'est sous le magistère du président Macky Sall que le budget du Fimf est passé de 100 millions à 1 milliard de francs CFA dans le but d'aider, d'appuyer et d'accompagner les systèmes financiers décentralisés. Selon elle toujours, "la contribution du secteur du PIB en 2018 est attendu à 3,5% et sa participation au financement de l'économie à 9,6%".



Les partenaires ont à leur tour magnifié le partenariat noué avec le Fimf...