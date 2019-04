Signature d'un protocole d'accord : La Lonase et Innocence Ntap Ndiaye font le pari du dialogue social.

La loterie nationale sénégalaise (Lonase) vient officiellement de lancer son comité de dialogue social. Une introduction faite ce lundi 29 avril 2019 dans un hôtel de la place.

À l'occasion, la présence effective de diverses personnalités a été notée. Parmi elles figuraient en bonne place le directeur général de la Lonase, Mr Amadou Samba Kane, le directeur du capital humain El Hadj Mahamadou Mansour Thioune, sans oublier le secrétaire général délégué du personnel de la Lonase, Mamadou Diop, et bien entendu, Mme Innocence Ntap Ndiaye venu rehausser la cérémonie en sa qualité de présidente du Haut conseil du dialogue social.



Ainsi, il a été procédé à la signature d'un protocole d'accord entre la Lonase et le Haut conseil du dialogue social. Une manière d'officialiser ce nouveau style de management basé sur un système inclusif et participatif adapté aux standards internationaux. Dans cette dynamique, Mme Innocence Ntap Ndiaye s'est réjouie de l'initiative tout en insistant sur la nécessité de faire en sorte que cela soit érigé en règle générale au sein des entreprises nationales.



Selon le directeur général Amadou Samba Kane, pas moins de trois axes stratégiques ont été déclinés dans le cadre de la politique de l'entreprise. Il s'agit de : l'amélioration du cadre organisationnel, l'amélioration de la performance financière et commerciale de l'entreprise, ainsi que l'amélioration de la performance relative à la Rse de l'entreprise. Autant de grands chantiers qui attendent la loterie nationale sénégalaise...