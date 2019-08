Signature d’un accord en Indonésie : 250 millions de dollars pour la construction de la Tour de Gorée.

La société de construction indonésienne Pt Wijaya Karya (Pt Wika) a conclu un accord-cadre avec le gouvernement sénégalais portant sur la construction de la Tour De Gorée. Le projet, qui sera lancé en décembre en présence du Président indonésien, va nécessiter un investissement de 250 millions de dollars supporté par l'Indian Eximbank.



Pt Wika, l'indian Eximbank et le gouvernement sénégalais ont signé mardi dernier l'accord en marge du dialogue indonésien sur les infrastructures en Afrique (IAID) qui s'est tenu à Nusa Dua, à Bali. « Il s'agit d'un grand projet. Le bâtiment symbolisera également les relations entre le Sénégal et l'Indonésie », a déclaré le président de Pt Wika, après la signature de l'accord.



La tour de Gorée sera un bâtiment multifonctionnel, comprenant des résidences et un hôtel destiné à soutenir le secteur du tourisme au Sénégal. Notre pays, qui accueillera les Jeux olympiques d'été de la jeunesse en 2022, a estimé que l'hôtel de la tour de Gorée venait à son heure.



Le ministre en charge du Pse, Cheikh Kanté , qui a paraphé l’accord, a affirmé que le projet, une fois réalisé, doublerait le nombre d'arrivées de touristes sur l’île de Gorée qui occupe une place importante dans l’histoire du Sénégal. « Gorée est un site touristique universel qui contribue à la culture mondiale », a déclaré Cheikh Kanté.

Le lancement des travaux de construction de la tour de Gorée est prévu en début décembre en présence du Président indonésien, Joko Widodo.