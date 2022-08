Signature d’accord : 31 milliards de Francs CFA pour la réhabilitation de la route Oréfondé – Nguidjilone.

Réunis à Dakar ce mardi 23 août 2022, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le Président Directeur Général du Fonds Saoudien pour le Développement, ont procédé à la signature d'un accord portant sur le financement du projet de la réhabilitation et l'asphaltage de la route Oréfondé - Nguidjilone.



Ce projet qui est financé par le Fonds Saoudien pour le Développement à hauteur de 47 millions de dollars, soit 31 milliards de Francs CFA concerne une longueur de 62 Km et vise à élargir la route de ces deux localités, de contribuer à subvenir aux besoins des habitants, à réduire le taux des accidents tout en augmentant les niveaux de sécurité et de qualité routière, mais aussi de faciliter le processus d'échanges commerciaux et économiques...