Sidiki Kaba, ministre des forces armées à Kolda : « Il faut renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone sud… »

« Il faut renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone sud. En ce sens, je voudrais que le président de la République, Macky Sall augmente les moyens des forces de défense et de sécurité car nous sommes devant des faits comme le terrorisme, le grand banditisme. Je salue le travail effectué par la zone militaire numéro 6 comprenant les régions de Kolda et Sédhiou », soutient Sidiki Kaba, le ministre des forces armées en visite ce jeudi 27 juin dans la capitale du Fouladou.



« Je suis en visite de contact et pour cela, je m’incline devant la mémoire des soldats tombés pour la défense de l’intégrité territoriale. Nous devons renforcer la sécurité de la zone avec la gendarmerie, la police entre autres. Pour cela, nous devons avoir des infrastructures et des dispositifs de qualité pour la défense de l’intégrité territoriale », estime-t-il lors de son point de presse tenu au camp Moussa Molo Baldé de Kolda.