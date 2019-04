Sidiki Kaba : « C'est une immense fierté que j’ai ressentie en foulant le sol de la caserne Samba Diéry Diallo, un lieu chargé d’histoire! »

Après sa prise de fonction au ministère de forces armées, Me Sidiki Kaba a effectué ce mardi 30 avril 2019, une visite dans les différents services de son département ministériel. Le garde des sceaux n'aura pas caché sa fierté après le constat de l'énorme dispositif sécuritaire dont regorge notre armée nationale.

"C'est une immense fierté que j’ai ressentie en foulant le sol de la caserne Samba Diéry Diallo, un lieu chargé d’histoire", a martelé Me Sidiki Kaba avant d'adresser ses plus vifs remerciements au chef de l'État qui a porté sa confiance sur lui, pour le nommer à ce poste si stratégique...