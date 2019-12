Le programme Senegalais en matière de lutte contre le sida a obtenu des résultats satisfaisants. Le Colonel Babacar Faye, qui évaluait les efforts est revenu sur la prévalence de 0,3% aussi bien pour la gendarmerie que pour l’armée en 2016 d’après l’enquête nationale de la surveillance combinée de Décembre 2015.



La prévalence chez les militaires était de 0,7% en 2006 soit une baisse de plus de 50%. Cette enquête menée par le CNLS a révélé que les militaires et les gendarmes étaient les moins touchés parmi 9 types de populations avec une prévalence de 0,3% contre 0,5% au niveau national. Le coordonnateur du Programme de lutte contre le SIDA dans les forces armées sénégalaises intervenait dans le cadre de la conférence internationale sur le SIDA et les infections sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA) qui se passe présentement à Kigali au Rwanda et c’était lors d’une session qui a été organisée sur les programmes militaires de lutte contre le SIDA.



Le but est de faire un état des lieux de 17 ans de lutte contre cette pandémie dans les forces de sécurité.



En effet, depuis les résolutions 1308, 1325, 1983 des Nations Unies, le VIH/SIDA était vu comme une menace sur la sécurité et la stabilité mondiale du fait de la vulnérabilité des hommes en uniforme.



Dans cette session, trois pays ont été invités à partager les résultats de leur programme. Il s’agit de l’Ouganda, du Rwanda et du Sénégal.



Rappelons que le programme de lutte contre le SIDA dans les forces armées Sénégalaises a comme cible les militaires, les gendarmes, leurs familles et dans un concept armée-nation toute la population sénégalaise.



Le programme militaire de lutte contre le SIDA s’appuie sur le système de santé des armées pour prendre en charge toutes les personnes vivant avec le VIH sans distinction d’appartenance avec une prédominance à de plus 95% de civils.