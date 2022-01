Sicap Liberté : Zahra Iyane Thiam battue dans son propre bureau de vote.

Ministre et candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam tombe dans son propre bureau de vote. Elle est largement dominée dans les différents centres de vote.



La défaite la plus marquante est celle du centre social Liberté 3 où sur 234 votants, Zahra Iyane Thiam a récolté 62 voix contre 71 pour la grande coalition Yewwi Askan Wi.



Un coup dur pour Benno Bokk Yakaar. Des résultats qui, s’ils se confirmaient dans les autres bureaux de vote, vont être une déconvenue pour la candidate Zahra Iyane Thiam et BBY...