Sicap-Liberté : Bennoo s’engage à remplir pleinement sa part du parrainage.

La coalition BBY de Sicap Liberté, selon une note parvenue à notre rédaction, s’est réunie ce vendredi 1er Avril 2022 au siège de la coalition, sis à liberté 2, pour partager les orientations de la conférence des leaders et de son Président, relativement à la campagne de parrainage et sonner le rappel de tous les responsables pour donner à la coalition une victoire éclatante pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.



La coalition à l’occasion s’est engagée selon le document à remplir pleinement sa part du parrainage et invité ainsi l’ensemble des camarades à suivre la dynamique unitaire et solidaire qui se construit, se consolide et s’élargit avec la présence de tous les partis, mouvements, associations et personnalités indépendantes.



La coalition a réitéré son engagement à suivre les directives d’animation et de mobilisation soutenues à la base, lit-on sur la note. Enfin elle a félicité l’honorable député, Maire sortant de la commune de Liberté, Mr Santi SÈNE HAGNE, pour sa présence et son engagement à battre campagne au sein de Bennoo pour les prochaines joutes électorales...