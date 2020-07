Sicap Liberté 3 : La plateforme des femmes And Jèego en soutien à la première Dame.

Les femmes réunies autour de la plateforme And Jèego ont tenu un point de presse cet après-midi à la Sicap Liberté 3 pour déplorer les propos tenus à l'endroit de la première Dame, Marième Faye Sall.



En tant que structure œuvrant pour l'épanouissement et le développement des femmes à travers des renforcements de capacité, des formations ou un accompagnement dédié et basé sur l'identification de leurs besoins, la plateforme des femmes And Jèego a aussi comme objectif la protection des droits des femmes, notamment celle contre toute forme de violence.



C’est pourquoi, elle ne saurait passer sous silence ces mots proférés à l'endroit de la première Dame car, reconnaissant en elle le modèle de femme sénégalaise intentionnée et qui ne prononce jamais de propos blessants à l'endroit de qui que ce soit.



La plateforme n'oublie pas également, dans ce contexte de Covid-19, à appeler à l'engagement citoyen et à gagner la bataille pour le bien être des sénégalais.